PJF realiza ação educativa para combate ao Aedes aegypti no Centro

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Secretaria de Saúde (SS) e a Oxitec do Brasil, estão realizando uma ação de orientação à população sobre o Aedes do Bem™ e as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A atividade ocorrerá entre os dias 29 e 31 deste mês, das 8h30 às 17h, em frente ao Cine-Theatro Central, no calçadão da Rua Halfeld, no Centro.



Os profissionais estão orientando a população com a distribuição de panfletos, com o objetivo de alertar sobre a importância dos cuidados necessários para prevenir dengue, zika, chikungunya e febre amarela. As denúncias de possíveis focos do mosquito devem ser realizadas pelo Disque-dengue 199.

O QUE É O AEDES DO BEM™



São mosquitos machos, que não picam, não fazem barulho e não transmitem doenças, como dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana. Ao serem liberados, buscam e copulam com fêmeas selvagens da espécie, e seus descendentes herdam o gene autolimitante, que faz com que morram antes de atingir a idade adulta.

Fonte: Assessoria