Settra interdita trânsito para evento religioso neste domingo

A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) fará intervenções no bairro Benfica, zona Norte, para realização da “Carreata de Nossa Senhora Aparecida”. As vias que fazem parte do percurso serão interditadas parcialmente neste domingo, 28, entre 14h e 17h, com objetivo de garantir a fluidez no trânsito e a segurança dos fiéis.

O trajeto da carreata será feito pela Rua Paulo Garcia, esquina com Tomé de Souza, (Paróquia Nossa Senhora da Conceição), ruas Tomé de Souza, Avenida Juscelino Kubitscheck (sentido Centro) e Honório de Brito, Avenida Garcia Rodrigues Paes (sentido Centro), ruas José de Araújo Braga (sentido Centro) e José Manoel de Oliveira, avenidas Brasil e Juscelino Kubitscheck (sentido bairro), ruas Tomaz Gonzaga, Bertha Halfeld Paleta e Manoel Diniz da Silva, Avenida Juscelino Kubitscheck (sentido Centro), ruas Eunice Weaver, Expedicionário Antônio Novaes, Coronel Quintão, Branca Mascarenhas, Itatiaia, Baturité, Luiz Baltazar Eberle, Amambaí, Capitão Arão, Luiz Baltazar Eberle, Eduardo Weiss, Bernardo Mascarenhas, Professora Violeta Santos, Benjamin Guimarães e Christovam Molinari, Avenida dos Andradas e Rua Quintino Bocaiúva, até a igreja da Paróquia Nossa Senhora da Glória.

Fonte: Assessoria