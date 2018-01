Sete blocos agitam o primeiro fim de semana do pré-carnaval de JF

O primeiro fim de semana do pré-carnaval de Juiz de Fora promete mobilizar milhares de foliões. O público poderá conferir sete blocos, sendo três neste sábado, 27, e quatro no domingo, 28. Os eventos fazem parte da programação oficial da folia, contando com apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), através da Fundação Cultural “Alfredo Ferreira Lage” (Funalfa). A programação completa do Carnaval 2018 pode ser conferida no hotsite carnavaljf.com.br, com versões para desktop e mobile. No “Mapa da Folia” é possível filtrar a programação por tipo de evento, região da cidade e data.

A agenda deste fim de semana começará ao meio-dia de sábado, na Praça Armando Toschi (“Ministrinho”), no bairro Jardim Glória, onde acontecerá a 22ª edição do bloco “Concentra mas não sai”. Com o tema “O Sexteto da Folia”, o bloco homenageará seis personalidades do samba de Juiz de Fora: Edinho Tostes, Marcelo Gama, Márcio Gomes, Régis da Vila, Lulu da Electrolux e Marcelo Barra.

A partir das 15h, o “Arteria” terá sua segunda edição, na Praça Presidente Kennedy, no bairro Paineiras. Com proposta de ser multicultural, o bloco começará a programação com atividades para crianças, como contação de histórias, um musical e brincadeiras, ao som de marchinhas tradicionais. Às 17h, o grupo “Guerreiras de Clara” se apresentará, e às 19h, a “Capivara Endiabrada” assume o palco e põe o povo para dançar ao som de frevo. Durante os intervalos, acontecerá discotecagem em vinil. Às 17h, o “Bloco da Rua Ana Reis”, também conhecido como “Bloco do Antigo Canil”, faz a festa no Parque Halfeld, no Centro.

O bloco “Nega Maria” abrirá a programação de domingo, às 13h, na Praça Armando Toschi. Em seu terceiro ano, foi criado com objetivo de exaltar a mulher guerreira, que sofre, batalha, mas tem direito a momentos de lazer e diversão. Além de samba, o “Nega Maria” executa marchinhas, música popular brasileira (MPB) e baião, entre outros ritmos. Na Rua Dr. Dirceu de Andrade, no bairro Teixeiras, o “Blotecário” promoverá sua quarta edição, a partir das 14h. A folia será ao som da Bateria da Escola União de Santa Luzia, mas serão executados outros estilos, como axé e marchinha.

O “Súbita” tem proposta ousada para comemorar o carnaval e promete transformar a Rua Mister Moore em pista de música eletrônica. Com auxílio luxuoso dos DJs Lucas Portilho, Samira Loures & João Machado, Reolli, Kureb e convidados, o evento terá disco, house e techno, entre outros.

A programação carnavalesca de domingo será encerrada com o bloco “Guerreiras de Clara”, que se apresentará na Praça Agassis, no bairro Mariano Procópio, a partir das 15h, com percussão das mulheres da Oficina Batuquedelas e convidadas especiais: Amana Veiga - flauta transversa, Bethânia Discacciati - percussão, Nádia Ribeiro - vocal, Sílvia Rocha - contrabaixo e Tamíres Rampinelli - violão. A programação do bloco abrirá espaço para outras manifestações artísticas: “Vinil é Arte” (DJ Pedro Paiva), "Trupe Tear" (tecido acrobático), grupo "e-Danço" e "De Dandara às Marias", coletivo feminino de capoeira.

Fonte: Assessoria