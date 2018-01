PJF divulga selecionados no “Programa de Fomento a Projetos Turísticos 2018”

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou, nesta sexta-feira, 26, a relação das iniciativas selecionadas no "Programa de Fomento a Projetos Turísticos 2018". Seis proponentes se habilitaram e serão contemplados pelo edital, sendo quatro para ajuda financeira e dois para apoio institucional.



Uma das representantes da comissão, indicada pelo Conselho Municipal de Turismo de Juiz de Fora (Comtur JF) para seleção dos projetos, a professora do curso de Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alice Arcuri, explica que os critérios para a seleção dos projetos foram estabelecidos pelo edital, tendo em vista o fortalecimento de Juiz de Fora como destino turístico, potencial de atratividade, inovação, indicadores, acessibilidade, sustentabilidade, igualdade e proteção, regionalização e exequibilidade.



Neste ano, o recurso, de R$50 mil, será destinado a projetos institucionais e negociais, realizados entre 1º de junho e 31 de dezembro.



Confira os projetos contemplados:



- 17º Encontro AVA JF de Veículos Antigos;



- Mapa Turístico;



- Cozinha Urbana;



- 10ª Feira de Negócios da Abrasel ZM;



- Guia Abrasel ZM 2018 / 2019; e



- 18º JF Sabor.



O presidente da Associação de Veículos Antigos de Juiz de Fora (AVA JF), Jorge Levy, conhecido como "Jorge Borboleta", que teve o Encontro AVA JF de Veículos Antigos contemplado pela quarta vez pelo Programa, comenta sobre a importância do edital. “No atual cenário do país, está mais difícil conseguir os patrocínios necessários. Então, a ajuda financeira e o apoio da Prefeitura são indispensáveis para realizar o evento”, destacou.



Jorge ressalta que “no evento, temos em torno de 650 a 700 veículos em cada edição. No ano passado, contamos com 84 expositores de cidades de vários estados, como Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Além dos expositores, temos visitantes de todo o país que vêm para conhecer os veículos”.



Para a gerente do Departamento de Incentivo ao Turismo (Ditur), Tatyana Herdy Hill, “a relevância do edital vai além da movimentação econômica. Quando incentivamos e incrementamos projetos e eventos de turismo, estes promovem a cidade, enaltecendo nossa riqueza histórica e cultural. Com esta ação, a Prefeitura visa à valorização do setor e, como consequência, a promoção da nossa cidade através de projetos bem-executados, com padrão de excelência e qualidade”.

Fonte: Assessoria