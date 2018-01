Settra realiza intervenções no trânsito da cidade para os desfiles dos blocos

Nesta sexta, 26, começa o “Carnaval 2018” de Juiz de Fora. Para garantir que os blocos saiam com segurança e a integridade dos foliões, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) fará intervenções no trânsito da cidade durante a programação oficial. O acesso dos moradores às áreas interditadas será garantido. As ruas que fazem parte do trajeto dos desfiles serão interditadas para passagem dos blocos e liberadas a medida em que eles avançarem. Para quem for pular e se divertir com os blocos, a Settra aconselha a utilização do transporte público.

Todas as alterações podem ser conferidas aqui.

BEM COMUM



Excepcionalmente neste domingo, 28, não haverá o Bem Comum Lazer na Avenida Rio Branco.

Fonte: Assessoria