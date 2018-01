Juiz de Fora registra mais casos suspeitos de febre amarela

Informações divulgadas em nota pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF) confirmam mais três casos suspeitos de febre amarela em Juiz de Fora. Segundo informações da Gerência de Atenção à Saúde (GAS) do Hospital, dois pacientes estão internados com suspeita da doença na unidade do bairro Santa Catarina.



Um deles, um rapaz de 23 anos, está em observação na enfermaria da instituição e apresenta quadro clínico estável. Um homem de 37 anos, que deu entrada no HU nessa quarta-feira, 24, está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave.



O outro caso suspeito da doença é de uma mulher de 49 anos, que foi transferida para a Santa Casa nessa quarta-feira, para um provável transplante de fígado. Porém, segundo a assessoria do hospital, a paciente chegou na unidade com quadro clínico muito grave e faleceu na manhã desta quinta-feira, 25, antes da realização da cirurgia.

A redação do Diário Regional entrou em contato com a Secretaria de Saúde (SS) para confirmação dos casos, mas não obteve retorno à solicitação.