Defesa Civil alerta sobre golpe aplicado em nome da instituição

A Defesa Civil de Juiz de Fora alerta os cidadãos para o uso do nome do órgão na aplicação de golpes via e-mail e telefone. Segundo a instituição, algumas pessoas estariam se aproveitando do serviço de mensagem de texto (SMS) sobre alertas de riscos e desastres, desenvolvido pelo Ministério da Integração Nacional com apoio das Defesas Civis Estaduais, para aplicar o golpe.



O estelionatário se identifica como funcionário da Defesa Civil de Juiz de Fora e solicita dados como CPF, RG e até mesmo dinheiro, alegando ser necessário o pagamento para um suposto cadastro. Porém, a instituição esclarece que quem recebe o SMS, enviado pelo número 40199, responde apenas com o número do CEP do qual quer receber os alertas, não sendo cobrada qualquer taxa por isso.



"(...) a Defesa Civil de Juiz de Fora não faz esse tipo de contato para solicitar dados cadastrais, muito menos dinheiro", esclarece em nota.