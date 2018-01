PT, partidos da esquerda e movimentos sociais se mobilizam a favor de Lula em Juiz de Fora

Em Juiz de Fora, o Partido dos Trabalhadores (PT) se mobilizou a fim de acompanhar o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um grupo de integrantes do partido, além de movimentos sociais e outros partidos da esquerda, se reuniram desde as 8h da manhã dessa quarta-feira, 24, no Sindicato dos Bancários, na Rua Batista da Oliveira.

De acordo com Renê Matos, presidente do PT na cidade, o julgamento é uma perseguição ao partido e mais especificamente a Lula. Desde o final de 2017, o PT, partidos de esquerda, a Central Única de Trabalhadores (CUT) e outros movimentos sociais vêm realizando manifestações e ações que buscam esclarecer a população juiz-forana em relação ao processo contra o presidente Lula.

Renê conta que o partido enviou um ônibus com 44 pessoas, de Juiz de Fora e outras cidades da Zona da Mata, até Porto Alegre, a fim de acompanhar o processo. Após o julgamento, independente do resultado, estava previsto uma movimentação do grupo reunido no sindicato. Entretanto, devido à demora no processo do julgamento, preferiu-se adiar tal manifestação para outro momento. “Em algum momento vamos nos manifestar. Estaremos mobilizados. Acredito na inocência do Lula. Vamos lutar e conseguir que ele seja candidato.” conclui Renê.

Giliard Tenório, Secretário-geral do PT em Juiz de Fora, explicou que o PT Nacional orientou os diretórios municipais do partido a criarem comitês Lula. O comitê de Juiz de Fora foi criado em 2017 e tem como objetivo mobilizar a esquerda para alcançar um tipo de mobilização que possa evidenciar a causa.

Tenório afirma que “há um esforço para inviabilizar a força e a luta da esquerda por meio da justiça e isso ocorre em diversos períodos, como, por exemplo, os eleitorais”.

Ele também compartilhou o pensamento da Presidente Nacional do PT, Gleise Hoffmann, de que “não há outra alternativa que não seja a candidatura de Lula. O partido irá até as últimas instâncias no sentido de garantir o direito dele ser candidato”.