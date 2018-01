Comerciantes estão esperançosos com as vendas do Carnaval

A menos de três semanas para a chegada do Carnaval, comerciantes de Juiz de Fora já comemoram o aquecimento das vendas que antecedem a data. O aumento na procura por fantasias, tecidos e outros acessórios deixou muita gente surpresa e esperançosa de que o resultado deste ano vai ser melhor que 2017.

Já imaginando que a demanda seria ainda maior, a proprietária de uma loja situada na Rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade, reforçou os estoques. Na loja é possível encontrar diversos acessórios carnavalescos e fantasias prontas para crianças e adultos, nos gêneros masculino e feminino. “Ficamos surpresos, pois o movimento começou mais cedo. O consumidor tem procurado e esperamos que aumente ainda mais na próxima semana”, diz Cláudia Moyses Frachini.

Nem mesmo a confirmação do cancelamento dos desfiles competitivos no carnaval deste ano abalou a comerciante. “Tendo ou não escola de samba, não faz diferença. Todo ano é bom. Também contamos com a presença de pessoas das cidades vizinhas, como Rio Novo, Guarani e Goiana, que vem até aqui para comprar as fantasias”, revela Cláudia, acrescentando que o crescimento dos blocos de rua também impulsiona as vendas.

A alegria de uns é a esperança para outros. Em outra loja, localizada na Rua Fonseca Hermes, também na região central, a proprietária afirma que o movimento ainda está tímido. “Estou até estranhado. O movimento de Carnaval está muito abaixo do esperado. Pode ser a crise financeira ou o consumidor vai deixar para última hora”, comenta Rita de Cássia Fernandes Almeida.

A expectativa da lojista é que na próxima semana a loja, que também oferece fantasias, acessórios e máscaras, receba mais clientes. “Acredito que depois dos dias quatro ou cinco de fevereiro melhore. Apesar de algumas pessoas já terem pesquisado, parece que a falta de dinheiro tem afetado e é nesse período que a maioria das pessoas costuma receber seus salários”, afirma.