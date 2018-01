Vencedora de licitação assume operações no Aeroporto da Serrinha a partir desta quinta-feira

O Aeroporto Municipal Francisco Álvares de Assis (Aeroporto da Serrinha) tem uma nova administradora: a AMD Estação de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo Ltda. foi a vencedora do processo licitatório para prestação de serviços de administração, manutenção e operação do sítio aeroportuário municipal. O contrato com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) foi assinado e será publicado nos Atos do Governo nesta quinta-feira, 25, quando a empresa assumirá as operações.



O pregão presencial para a contratação da empresa aconteceu no dia 29 de novembro do ano passado e teve cinco interessadas. Durante o processo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur) assumiu temporariamente a administração do Serrinha, mantendo em funcionamento atividades como hangaragem, escolas de pilotagem, recepção, controle de pátio, atividades de segurança e manutenção. Agora, cabe à nova administradora operar e manter os equipamentos e sistemas existentes na Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA), além de implementar uma Estação Meteorológica de Superfície digital.



O secretário da Sedettur, João de Matos, ressalta a importância do Serrinha para o município e lembra que o modelo firmado com a empresa vencedora do certame acarretará em uma economia de até 50% em relação aos valores pagos no modelo anterior. “Além da desoneração de custos para o município é uma preocupação da atual Administração a melhoria dos serviços aeroportuários”, explica. “Por isso, por orientação do prefeito Bruno, será instalado um PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse), cuja expectativa é de que propostas qualificadas possam indicar melhores utilizações para o aeroporto municipal, visando torná-lo mais um vetor de desenvolvimento para a cidade".

Fonte: Assessoria