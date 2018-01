Corpo de Bombeiros combate incêndio em apartamento no bairro Santos Dumont

O Quarto Batalhão de Bombeiros Militar de Juiz de Fora atendeu a uma ocorrência de incêndio no segundo andar de um edifício plurifamiliar, com três pavimentos, na Rua Alvaro José Rodrigues, bairro Santos Dumont, zona Oeste da cidade, no início da tarde desta quarta-feira, 24.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta das 12h. Cerca de quatro mil litros de água foram utilizados no combate às chamas e no resfriamento do local. Dois quartos e um banheiro foram consumidos pelo fogo, mas ninguém se feriu.



A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do prédio e a Polícia Militar (PM) assumiu o desenrolar da ocorrência, uma vez que, na chegada dos Bombeiros, constatou-se que uma das portas da residência se encontrava aberta com sinais de arrombamento.

Colaboração Assessoria