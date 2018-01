Funalfa cadastra foodtrucks para o Corredor da Folia

A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) inicia, nesta quarta-feira, 24, o período de inscrição para proprietários de foodtrucks que queiram trabalhar nos eventos do Corredor da Folia. Os interessados devem se dirigir ao Departamento de Cultura da Funalfa (Avenida Rio Branco, nº 2.234, Parque Halfeld - Centro), até sexta-feira, 26, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h.



Em sua oitava edição, o Corredor da Folia acontecerá nos dias 6, 7, 8 e 11 de fevereiro, na Praça Antônio Carlos - Centro. Neste ano, serão selecionados quatro foodtrucks com os seguintes produtos:

1- Cerveja artesanal



2 - Macarrão na chapa



3 - Hambúrguer



4 - Porções de carne

Caso a procura seja maior que a oferta, a seleção se dará por meio de sorteio no próximo dia 31, às 15h, no Anfiteatro João Carriço (Funalfa). Os inscritos deverão estar presentes, portando documento de identificação pessoal. Só estarão aptas a participar do sorteio as pessoas que oficializarem o cadastro no período indicado.

