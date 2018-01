Funalfa divulga programação do Carnaval 2018

Separe a serpentina e o confete, pois as festividades do Carnaval de Juiz de Fora se aproximam! A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) divulgou nessa terça-feira, 23, a programação do Carnaval 2018. O primeiro evento a ser realizado já é nesta sexta-feira, 26, e as festividades se estendem até a segunda-feira, 12 de fevereiro.



“A gente está falando de quase 100 eventos, dentre eles, públicos e privados. Só de blocos são 54, espalhados pela cidade. O interessante, quando você abre o Mapa da Folia é ver os blocos espalhados por todas as regiões da cidade, algo que a Funalfa sempre pretendeu, descentralizar as ações culturais”, defendeu o superintendente da Fundação, Rômulo Veiga. “A gente tem uma festividade muito múltipla, então é difícil dizer quais serão os melhores. Acho que vai depender do gosto do folião”, acrescentou.



O Mapa da Folia, uma das novidades deste ano, que já tinha sido divulgada, esta no ar e os foliões podem acessar através do site http://carnavaljf.com.br/ e decidir quais eventos prestigiar. “No ano passado foram três dias de shows na Praça Antônio Carlos. Agora, serão quatro, incluindo a homenagem ao centenário do sambista Geraldo Pereira no dia 11, domingo de Carnaval”, destacou o superintendente sobre as novidades no Corredor da Folia.



A Praça Antônio Carlos será palco de shows da Alessandra Crispin, Thiago Miranda, Ingoma e Rita Benneditto, entre outros. “A Rita Benneditto é uma novidade legal, pois é uma pessoa que está apresentando um som novo ao Brasil, o tecnomacumba, que tem crescido em outras regiões e a gente acha que a população vai gostar. Além disso, também tem a apresentação do Bloco Fogo e Paixão, um dos maiores do Rio de Janeiro, e a gente espera um grande público”, disse Veiga sobre as apresentações na praça.

CARNAVAL DE RUA

Em 2017, o Carnaval de Rua da cidade contou com 64 blocos, dos 69 que pediram subsídio a Fundação, e foram investidos cerca de R$480 mil. Este ano, apesar do número de solicitação ter sido maior, 74 blocos, apenas 54 irão desfilar pelas ruas. O investimento deste ano também for menor. Segundo Veiga, alcançou a casa dos R$460 mil.



“Tivemos um grande número de solicitações para bairros onde a Polícia Militar orienta para não serem deferidos, pois são zonas quentes de conflito. Então, dos 20 indeferidos, 14 foram nesses bairros que já possuem algum estresse na área de segurança pública, por isso, não é indicado aglomeração de pessoas, devido, até mesmo, à dificuldade de garantir o policiamento e a segurança dos foliões”, afirmou o superintendente.



Além disso, dois blocos que preferiram se apresentar em local fechado tiveram o pedido indeferido, pois os estabelecimentos não apresentaram o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Dois ensaios do bloco “Doméstica de Luxo” e o bloco “Meu Concreto tá armado”, que ocorreriam na Praça Jarbas de Lery Santos, no bairro São Mateus, foram impedidos devido à falta de anuência da Sociedade de Pró-melhoramento do bairro. “Nós temos uma lei municipal que exige a anuência da Sociedade de Pró-melhoramento quando o evento terá fechamento de ruas. A entidade e os proponentes dos blocos não entraram em conciliação e os pedidos foram indeferidos”, disse.

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO

Outro ponto importante desta edição do Carnaval juiz-forano será a campanha de conscientização. “Nós investimos em uma comunicação alegre e divertida para tentar driblar um pouco a resistência que as pessoas têm do Carnaval entrar na agenda de políticas públicas”, ressaltou Veiga. O superintendente afirmou que a atitude foi tomada, pois no ano passado a Fundação observou a grande polaridade entre as pessoas que achavam desperdício o investimento em Carnaval de rua e eram a favor dos desfiles das escolas de samba, aquelas que tinham a opinião contrária e os demais, que não eram favor da festividade em nenhum dos aspectos.



“Além disso, a gente está com um alerta muito grande para conscientização. Não só as conhecidas referentes ao exagero do álcool e brigas, mas também em campanhas direcionadas ao respeito ao outro, principalmente às mulheres. No ano passado, a gente viu uma estatística elevada no país de casos de assédio e, por no Carnaval ter uma aglomeração de pessoas, e talvez devido a uma cultura machista, algumas pessoas acham que o Carnaval é sinal verde para fazer qualquer coisa”, finalizou.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

26 DE JANEIRO - SEXTA-FEIRA

15h | Escadaria do Samba

Parque Halfeld - Centro

27 DE JANEIRO – SÁBADO

12h | Concentra, Mas Não Sai

Praça Armando Toschi (Ministrinho) – Jardim Glória

15h | Bloco Arteria

Praça Presidente Kennedy – Paineiras

17h | Bloco da Rua Ana Reis

Parque Halfeld - Centro

28 DE JANEIRO – DOMINGO

13h | Bloco Nega Maria

Praça Armando Toschi (Ministrinho) – Jardim Glória

14h | Blotecário 4ª Edição

Rua Dr. Dirceu de Andrade – Teixeiras

14h | Súbita

Rua Mister Moore - Centro

15h | Guerreiras de Clara

Praça Agassis – Mariano Procópio

01 DE FEVEREIRO – QUINTA-FEIRA

16h | Ingoma

Parque Halfeld - Centro

02 DE FEVEREIRO - SEXTA-FEIRA

16h | Bloco Realce

Praça Antônio Carlos – Centro

03 DE FEVEREIRO – SÁBADO

9h | Afoxé Filhos de Oyá

Praça da Estação - Centro

11h | Bloco Flash Dance

Rua São João - Centro

12h | Domésticas de Luxo

Parque Halfeld - Centro

15h | Bailinho do Museu Ferroviário

Museu Ferroviário de Juiz de Fora

Avenida Brasil 2001 - Centro

17h | Maracatu Estrela da Mata

Museu Ferroviário de Juiz de Fora - Centro

Avenida Brasil 2001 – Centro

12h | Bloco dos Malas Véias

Rua José Nunes Leal – Santa Luzia

15h | Bloco Perception

Praça Presidente Kennedy – Paineiras

15h | Come Quieto $

Terrazzo Centro de Eventos - Av. Deusdedit Salgado, 5050 – Salvaterra

15h | Eu e Você

Rua Heitor Guimarães – Vitorino Braga

16h | Grajamaica

Rua Roque Picorelli – Grajaú

17h | Bloco da Papel

Rua Engenheiro Waldir P. Monachesi – Aeroporto

17h | Bloco do Mestre

Rua Ambrósio Braga - Granbery

18h | Dondocas da Vila

Rua Geralda Gomes Ribeiro – Monte Castelo

20h | Rosário Folia

Rosário de Minas

20h | Rainha Gay do Carnaval $

Privilège – Rua Engenheiro Gentil Forn 1.000 – São Pedro

04 DE FEVEREIRO – DOMINGO

10h | Blocão JF

Praça Jarbas de Lery Santos – São Mateus

10h | Pagodão da Inclusão

Parque Halfeld - Centro

12h | Parangolé Valvulado

Praça dos Três Poderes - Centro

12h | É Pequeno, Mas Cresce $

Estacionamento do Sport Club - Centro

12h | Bloco Sem Compromisso

Rua Antônio Tristão – Bandeirantes

15h | Rosário Folia

Rosário de Minas

15h | G.C.R.C. União de Santa Luzia

Praça Geraldo Pelzers – Santa Luzia

15h30 | Bloco do Colô

Rua Diva Garcia – Linhares

18h | Dondocas da Vila

Rua Geralda Gomes Ribeiro – Monte Castelo

18h | Acorda Borboleta

Rua Braz Xavier Bastos - Borboleta

05 DE FEVEREIRO – SEGUNDA-FEIRA

16h | Makoombloco

Praça Antônio Carlos - Centro

19h | Tô no Vermelho

Parque Halfeld – Centro

06 DE FEVEREIRO – TERÇA-FEIRA

10h | Unidos pela Vida

Parque Halfeld - Centro

14h | Louco-motiva

Parque Halfeld - Centro

19h | Bloco do Batom

Parque Halfeld - Centro

19h | Bloco dos Servidores

Parque Halfeld - Centro

19h | Samba, JF! – Show com Alessandra Crispim, Thiago Miranda, Ronaldo Golfinho e convidados

Praça Antônio Carlos - Centro

07 DE FEVEREIRO – QUARTA–FEIRA

15h | Bailinho com a Banda Abracadabra

Centro Cultural Dnar Rocha – Mariano Procópio

18h | Zumba à Fantasia

Museu Ferroviário de Juiz de Fora

Avenida Brasil 2001 - Centro

19h | Bloco dos Carteiros

Parque Halfeld - Centro

18h | Bateria do Bloco Arrastão do Samba

20h | Ingoma + Rita Benneditto

Praça Antônio Carlos

08 DE FEVEREIRO - QUINTA-FEIRA

16h | Bloco do Gente

Parque Halfeld - Centro

16h30 | Recordar é Viver

Praça Antônio Carlos - Centro

19h | Pagodão dos Clubes

Parque Halfeld - Centro

19h | Bloco Fogo e Paixão

Praça Antônio Carlos - Centro

09 DE FEVEREIRO - SEXTA-FEIRA

16h | Pintinho de Ouro

Parque Halfeld - Centro

18h | Bloco do Beco

Parque Halfeld - Centro

18h30 | Show com Glicose no Samba

Praça CEU – Avenida Juscelino Kubitschek, 5.899 - Benfica

10 DE FEVEREIRO – SÁBADO

11h | Banda Daki

Avenida Rio Branco - Largo do Riachuelo - Centro

11h | Balança, Mas Não Cai

Praça João Alvares de Assis – Jardim Esperança

14h | Escola de Samba Mirim Império da Torre

Rua Augusta Vicente Vieira - Grajaú

11 DE FEVEREIRO – DOMINGO

11h | Homenagem ao Centenário de Geraldo Pereira - Baterias das Escolas de Samba Unidos das Vilas do Retiro e Real Grandeza, shows com Ney Gerald e convidados e Sandra Portella

Praça Antônio Carlos - Centro

11h | Balança, Mas Não Cai

Praça João Alvares de Assis – Jardim Esperança

12h | Ninhu du Urubu

Rua Duarte de Abreu – Mariano Procópio

14h | JK Folia

Rua Murilo Andrade Abreu – JK

15h | Milho Folia - $

Quadra da G. R. E. S. União das Cores

Rua Daniele Lamarca Pereira, 10 – Milho Branco

15h | 9º Carnaval de Marchinhas

Praça Alfredo Lage – Manoel Honório

16h | Unidos do Bairro Floresta

Alameda Mundo Novo – Floresta

12 DE FEVEREIRO - SEGUNDA-FEIRA

17h | Vai Quem Quer

Parque Halfeld - Centro

17h | Xicleteiros

Rua Alberto Guedes – Jardim Esperança