UFJF define calendário de matrículas do Sisu e do Pism

Os aprovados na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) na chamada regular poderão realizar a matrícula presencial entre os dias 21 e 22 de fevereiro, mas é fundamental que tenham feito, previamente, a pré-matrícula on-line, aberta entre os dias 5 e 7 de fevereiro. O link para a confirmação on-line ainda será disponibilizado, assim como as datas dos editais de reclassificação.



Os candidatos aprovados pelo Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism)/Vestibular 2018 na chamada regular terão os dias 21, 22 e 23 de fevereiro para efetuarem a pré-matrícula on-line. As matrículas presenciais serão feitas nos dias 1º e 2 de março. É importante destacar que todos os prazos são válidos para os dois campi da UFJF: Juiz de Fora e Governador Valadares.

Os aprovados para o campus de GV farão a matrícula presencial no Prédio da Faculdade Pitágoras (Rua Dr. Raimundo Monteiro de Rezende, nº 330, Centro de Governador Valadares). Já os aprovados para Juiz de Fora realizarão o registro no Anfiteatro das Pró-reitorias, localizado no prédio central do campus sede.



A lista de documentos necessários para o registro, o dia e o horário da matrícula de cada curso e outras informações estão disponíveis no site da Coordenadoria de Assuntos e Registros Acadêmicos (Cdara), tanto para os aprovados pelo Sisu quanto pelo Pism.



SISU



As inscrições para o Sisu 2018 abrem nesta terça-feira, 23, e terminam às 23h59 da próxima sexta, 26. São realizadas duas edições do Sisu: a atual, para entrada nos cursos que iniciam no primeiro semestre, e outra, cuja data ainda não foi divulgada, para os que começam no segundo semestre. Por meio deste sistema, a UFJF disponibiliza 1.337 vagas em 57 cursos nos campi Juiz de Fora e Governador Valadares.

Fonte: Assessoria