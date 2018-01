Mais de 23 mil doses da vacina contra a febre amarela já foram aplicadas em JF

Segundo informações da Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), dados do Setor de Imunização da Subsecretaria de Vigilância Epidemiológica apontam que 23.638 juiz-foranos foram imunizados contra a febre amarela somente nos primeiros 20 dias de janeiro deste ano. No último sábado, 20, quando os postos ficaram abertos das 8h às 17h, foram aplicadas 9.818 doses da vacina.



Segundo a SS, comparada com os números de dezembro de 2017, quando 686 doses foram aplicadas, a demanda aumentou 35 vezes. Com estas doses, segundo cálculos da SS, a cobertura da cidade chega aos 91.55%. No entanto, a Prefeitura persegue a meta dos 95% preconizados pelo Ministério da Saúde (MS), percentual que espera ser atingido até 2 de fevereiro.



A Secretaria reforça que, neste período, os postos estarão vacinando contra a doença também no horário de almoço, das 11h às 13h, para facilitar o acesso daqueles que tenham algum problema de horário.

Colaboração Assessoria