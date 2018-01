Homem coloca fogo em casa após discutir com a esposa

O Corpo de Bombeiros atendeu à uma ocorrência de incêndio em uma residência na Rua Esperança, no bairro Vila Olavo Costa, zona Sudeste de Juiz de Fora, na noite dessa sexta-feira, 19. O fogo teria sido provocado pelo próprio dono do imóvel, após discussão com sua esposa.



Quando as guarnições chegaram à casa, as chamas já haviam atingido cinco cômodos. O combate ao incêndio levou cerca de três horas e foram utilizados cerca de 2.500 litros de água.



O imóvel foi isolado e a moradora orientada a não entrar no local até realização de perícia.