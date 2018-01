Gol oferece voos entre o Aeroporto Regional e Pampulha

A partir desta segunda-feira, 22, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes realizará voos do Aeroporto Presidente Itamar Franco com destino ao Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. O valor da passagem varia entre R$323,49 e R$423,49, e possui duas opções de horário 8h25 e 17h40. Os voos entre a capital e o aeroporto regional sairão às 9h25 e 18h40. As informações foram consultadas na sexta-feira, 19.



A companhia solicitou, no último dia 12, a inclusão de dois voos diários para o Aeroporto da Pampulha. A solicitação já tinha sido aprovada pela concessionária do aeroporto regional e aguardava parecer da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O pedido inicial previa início das operações para 27 de janeiro, entretanto a Gol solicitou adiantamento para esta segunda.

De acordo com o pedido, o voo da manhã, com partida às 8h25, terá frequência de segunda a sábado. Já o voo da tarde, com saída prevista para 17h40, deve operar de domingo a sexta.

Conexão entre Pampulha e Congonhas

Com a publicação da Resolução nº 3, do Conselho de Aviação Civil (Conac) do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, a Anac informou que a partir quinta-feira, 18, estão suspensos os voos que ligam diretamente aeroportos que movimentam mais de 600 mil passageiros/ano e o aeroporto da Pampulha. Com isso, a Gol ficou impedida de ligar diretamente o aeroporto a Congonhas.



Os voos entre estes aeroportos só poderão ser feitos com escala ou conexão em algum aeroporto regional. São considerados aeroportos regionais aqueles de pequeno ou médio porte, com movimentação anual de passageiros inferior a 600 mil. Com a decisão, o Aeroporto Presidente Itamar Franco passará a ser o ponto de conexão entre os aeroportos da Pampulha e Congonhas.



A deliberação do Conac foi adotada em cumprimento à decisão cautelar proferida pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A rota Congonhas – Aeroporto Presidente Itamar Franco – Pampulha também passa a ser operada a partir de segunda-feira.