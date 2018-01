Após diligências, a Polícia Civil (PC) localizou, na tarde dessa quinta-feira, 18, o telefone celular do advogado de 75 anos morto com golpes de tijolo e pedras no bairro Parque das Torres, zona Norte, no início de janeiro.



De acordo com o delegado Luciano Vidal, responsável pelo caso, o aparelho teria sido vendido pelos autores do homicídio para outra pessoa.



As investigações sobre o crime e a busca pelo corpo do advogado, que foi jogado no Rio Paraibuna, prosseguem.