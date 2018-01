Contribuintes já podem emitir documento para pagamento do IPTU com desconto de 6%

Já está disponível no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) o link de acesso ao Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para pagamento à vista, com desconto de 6%, do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2018. Para emiti-lo, o contribuinte deve ter em mãos o número da inscrição imobiliária e acessar o banner referente ao IPTU 2018. O desconto de 6% para pagamento à vista é garantido para todos os contribuintes que optarem por essa modalidade de pagamento até 20 de fevereiro.



O DAM também pode ser emitido no Espaço Cidadão, que fica no Parque Halfeld, ou nas unidades regionais (veja endereços abaixo). Mas o contribuinte que não quiser enfrentar filas, pode fazer a emissão diretamente na página da PJF na internet. Caso o contribuinte queira aguardar o recebimento do carnê pelos Correios, a entrega terá início na quarta-feira, 24.



Além do pagamento à vista, os contribuintes poderão optar por parcelar o débito em dez vezes, com o vencimento sempre no dia 10 de cada mês, a partir de março. Nesse caso, porém, não haverá desconto.



Quem não tiver o número da inscrição imobiliária deverá procurar o Departamento de Cadastro Imobiliário (Decim) da Secretaria de Atividades Urbanas (SAU), na Avenida Barão do Rio Branco, nº 1.843 (prédio da Companhia de Saneamento Municipal - Cesama - 1º andar), no Centro, das 8h30 às 17h30, munido de documento referente ao imóvel.

ENDEREÇOS

- Espaço Cidadão JF: Avenida Barão do Rio Branco, nº 2.234 - Centro, ao lado do Parque Halfeld;



- Centro Regional Sul: Rua Porto das Flores, nº 270 - Bairro Santa Luzia;



- Centro Regional Norte: Rua Inês Garcia, nº 357 - Benfica;



- Centro Regional Oeste: Rua Orestes Fabiano Alves, nº 65 - São Pedro;



- Centro Regional Nordeste: Rua Santa Terezinha, nº 172 - Santa Terezinha.

Fonte: Assessoria