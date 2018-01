Aeronave derrapa e capota no Aeroporto da Serrinha

Um monomotor derrapou na pista e capotou no Aeroporto Francisco Álvares de Assis, mais conhecido como Serrinha, na manhã dessa quinta-feira, 18. A aeronave era utilizada para treinamento e ocupada pelo instrutor e o aluno, que não se feriram.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur), responsável pela administração do aeroporto, informaram que todos os procedimentos foram adotados e os órgãos responsáveis acionados imediatamente após o incidente.

As operações do aeroporto não foram interrompidas em função do ocorrido.

A aeronave já foi retirada e o Serrinha opera normalmente para pousos e decolagens.