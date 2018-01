Juiz de Fora já recebeu 36 mil doses da vacina contra a febre amarela em janeiro

Segundo informações da Secretaria de Saúde (SS) de Juiz de Fora, o município recebeu, somente em janeiro, 36 mil doses da vacina contra a febre amarela e aguarda a entrega de mais 20 mil. Destas 36 mil, 31.400 já foram distribuídas para os postos e, até o dia 13, apenas 3.773 doses já haviam sido aplicadas.



Conforme a pasta, o Setor de Imunização registrou aumento na procura somente no início desta semana, chegando no pico na quarta-feira, 17.



A SS reforça a convocação para os juizforanos que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina. A partir desta sexta, 19, as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas também das 11h às 13h, para aqueles que querem se imunizar. O horário especial segue até o dia 2 de fevereiro. Além disso, neste sábado, 20, 66 postos de saúde estarão abertos na cidade, entre as 8h e as 17h, para vacinação.