Divulgado resultado final do Enem 2017

A ansiedade chegou ao fim. Com divulgação antes prevista para sexta-feira, dia 19, o resultado final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 já pode ser conferido pelos candidatos na Página do Participante, sendo necessário informar o CPF e a senha escolhida no momento da inscrição. A mesma senha dará acesso ao Sistema de Seleção Unificado (Sisu), que antecipou o período de inscrições para 23 a 26 de janeiro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sugere àqueles que se esqueceram da senha que a recuperação seja feita com antecedência.

Os resultados dos treineiros (estudantes ainda sem o ensino médio completo que realizam as provas apenas para autoavaliação) serão liberados 60 dias após a divulgação regular, assim como os espelhos de correção das redações. O acesso ao espelho configura uma forma de o participante saber como se saiu em cada uma das cinco competências avaliadas pela prova.

Com a nota do Enem e a inscrição no Sisu, os estudantes poderão tentar o ingresso na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e em outras instituições de ensino superior público. Neste ano, a UFJF oferece 1.337 vagas em 57 opções de cursos para os campi de Juiz de Fora e Governador Valadares.

Os candidatos também podem solicitar bolsas no ensino superior privado pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Enem 2018

O Inep divulgou o cronograma do exame em 2018. As provas serão aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. O edital sairá no dia 21 de março, e as inscrições poderão ser feitas de 7 a 18 de maio.

Fonte: Assessoria / UFJF