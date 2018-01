Procura por vacina da febre amarela registra aumento de 70% na região central

Assustados com a divulgação da morte de mais primatas infectados pelo vírus da febre amarela, desde o início da semana centenas de pessoas têm se deslocado até os postos de vacinação.



Nos últimos dias, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) registrou aumento de 70% na procura pela vacina na região central. Na terça-feira,16, a reportagem do Diário Regional compareceu em algumas unidades de maior movimento e foi possível perceber que a fila nos locais tinha espera de várias horas. Justamente a demora no atendimento e a desorganização foram os fatores que mais revoltaram parte da população que não conseguiu se vacinar. Ainda na terça-feira, uma usuária de 38 anos, que preferiu não se identificar, acompanhada do filho de 15 anos, esperou por três horas na fila do PAM Marechal até receber a notícia de que ambos não seriam vacinados.



“Cheguei por volta das 14h30 e a fila já fazia volta no segundo andar do prédio. Quando eram 15h55, uma pessoa afirmou que distribuiria mais 40 senhas e disse que quem estivesse sem senha não seria atendido. O maior problema é que em nenhum lugar fomos avisados que a vacinação seria mediante a senha. Afinal, o atendimento está previsto para até as 17h”, contou ela, indignada.



Ela revela que o atendimento foi ainda mais prejudicado por conta da falta de efetivo na unidade. “Só tinha uma enfermeira aplicando as vacinas. Como que um local, que é referência em exames de sangue, vacinação e outros atendimentos, que possui grande equipe, e sabia que a demanda seria grande, não se organizou?”, questionou. “Tiveram pessoas que faltaram no trabalho, tinha crianças, idosos e pessoas com deficiência na fila”, completou.



Após as tentativas frustradas, nessa quarta-feira, 17, a usuária se dirigiu até a Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Luzia, no bairro homônimo, zona Sul, onde o filho conseguiu se vacinar. “O atendimento foi muito rápido e bem prestado. Chegamos lá e não tinha fila nenhuma”, afirma ela, que pretende se vacinar nesta quinta-feira, 17. “Vou voltar naquela unidade”, diz.

PREFEITURA AFIRMA TER OTIMIZADO ATENDIEMNTO NO PAM-MARECHAL



Em nota, a assessoria da Secretaria de Saúde (SS) da PJF informou que a equipe de atendimento do PAM Marechal foi reforçada nessa quarta-feira, e que o atendimento na unidade será organizado no primeiro piso do prédio, a partir desta quinta-feira, visando facilitar o acesso dos usuários. A SS também garante que tem remanejado os profissionais, para reforçar as equipes nos locais de maior procura, com objetivo de dar mais conforto aos usuários e agilidade às filas.



A pasta também esclareceu que não há falta de vacina e que todos serão atendidos. No caso do PAM Marechal, o horário de distribuição das doses é até as 16h30 e, para organizar a vacinação quando há grande procura, como foi o caso da terça-feira, os profissionais são orientados a distribuir fichas por volta das 15h30 até as 16h, calculando o atendimento possível, e evitando que as pessoas fiquem na fila e não sejam atendidas. Os usuários que comparecem no fim do atendimento e não conseguem as fichas são orientados a voltar no dia seguinte.



A SS aproveitou para reforçar para que a população “não deixe para procurar os postos de vacinação próximo ao horário de encerramento das atividades. Isto porque a preparação e o armazenamento das doses requerem cuidados especiais e os profissionais precisam de tempo antes e depois do horário de atendimento ao público para garantir a qualidade das vacinas e também o melhor atendimento à população”.