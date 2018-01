Boletim epidemiológico estadual aponta caso suspeito de febre amarela em Juiz de Fora

ATUALIZADA ÀS 16H13, EM 17/01/2018

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) nesta quarta-feira, 17, aponta que, até o momento, há 22 casos confirmados de febre amarela no estado - destes, 15 evoluíram para óbito - e que há outros 46 casos em investigação, entre eles, um em Juiz de Fora.

A Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informou, em nota, que aguarda resultado do exame sobre o caso em investigação pela SES/MG e reforça que todas as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS) e pela Secretaria estadual para prevenção, combate e tratamento da febre amarela estão sendo tomadas. "As ações de campo, tanto com controle vetorial quanto com aplicação de inseticida por meio de UBV, indicado para locais onde são encontrados animais mortos, foram feitas imediatamente. A PJF ressalta ainda que a cobertura vacinal contra a doença na cidade está próxima dos 90% e que vem intensificando as ações para ampliação deste percentual, para garantir a proteção de toda a população", esclareceu o comunicado.



A pasta ainda ressaltou que o horário de vacinação nas UBS será estendido entre 19 de janeiro e 2 de fevereiro, nos dias de semana, com atendimento entre 11h e 13h para aplicação das doses. No próximo sábado, 20, 66 postos de vacinação estarão abertos em toda a cidade, das 8h às 17h. Também no sábado,o Espaço Cidadão estará aberto para aplicação das doses em substituição ao PAM Marechal, que não funcionará no dia.

A DOENÇA EM MINAS



Conforme o boletim da SES-MG, no período de monitoramento 2016/2017 (julho/2016 a junho/2017), foram registrados 475 casos confirmados da doença em Minas, dos quais 162 evoluíram para óbito.



Outros 22 casos foram confirmados desde o início do 2º período de monitoramento, que teve início em julho do ano passado. Desse total, 21 (95,5%) são em pessoas do sexo masculino e apenas um (4,5%) do sexo feminino. Conforme a pasta, até o momento não há relato de vacinação para a febre amarela entre os referidos casos.