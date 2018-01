Autuações por radares diminuem 20% em 2017

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) nessa terça-feira, 16, as infrações de trânsito registradas por radares diminuíram 20,55% em 2017. Foram 46.905, contra 59.032 autuações emitidas no ano anterior.



A queda nas autuações é liderada pelas infrações de avanço de sinal. Ao longo de 2017, foram 3.329 casos, 30,88% a menos quando comparados aos 4.816 registrados em 2016. O excesso de velocidade aparece em segundo lugar, com diminuição de 19,37%. Foram 43.465 autuações em 2017, contra 54.107 em 2016. As infrações relativas a parada sobre a faixa de pedestre foram as únicas que se mantiveram estáveis. Foram 111 autuações no último ano, contra 109 registros em 2016.



Segundo o secretário de Transporte e Trânsito, Rodrigo Tortoriello, “motoristas e pedestres precisam de cada vez mais consciência para um trânsito mais seguro e harmonioso. Estes equipamentos são utilizados para, de alguma forma, educar aqueles motoristas que ainda se arriscam ao volante. Precisamos, a cada ano, diminuir cada vez mais o número de infrações cometidas”.

RADARES DE FISCALIZAÇÃO TRIPLA



Em funcionamento desde fevereiro de 2014, os equipamentos possuem duas câmeras, uma frontal e uma traseira. Assim, as infrações de avanço de semáforo e parada sobre a faixa são registradas de duas formas: traseira, com foco no veículo, e frontal panorâmica, com foco no cruzamento. A imagem frontal permite identificar a aproximação de veículos de emergência. Como a multa é validada na central, por um agente de trânsito, os veículos que forem registrados pelo radar dando passagem ao carro de emergência ficam isentos da autuação.



Os equipamentos eletrônicos de fiscalização estão instalados na Avenida Barão do Rio Branco, em frente ao Sport Club; nos cruzamentos da Avenida Brasil e Rua Benjamin Constant e na Avenida Doutor Paulo Japiassu Coellho, esquina com Rua Tom Fagundes. Em todos estes locais, funcionam nos dois sentidos.

Fonte: Assessoria