MHall recebe “Feira Brasileira de Gestante & Bebê”

Cerca de 50 stands com roupas, acessórios, brinquedos, móveis, decoração e tudo o que envolve o universo de gestantes e bebês. Essa é a equipe preparada para atender as pessoas que irão prestigiar a primeira edição da “Feira Brasileira de Gestante & Bebê”, em Juiz de Fora. O evento, que se inicia nesta quarta-feira, 17 e vai até domingo, 22, será realizado no MHall, na Avenida Brasil, nº 6955, de 14h às 22h. Especialmente no domingo, a feira funcionará das 10h às 20h. São dezenas de expositores de todo o país, que trarão as principais novidades do setor. A entrada é gratuita.



Além da área de compras, o evento também conta com uma ampla praça de alimentação, com diversos food trucks e várias opções de lanche, além do espaço de convivência que oferece chopp gelado. Para oferecer ainda mais conforto às mães com filhos pequenos, foram montadas salas de amamentação e fraldário.



De acordo com o organizador, Marcelo Bonfante, é a oportunidade de as mães encontrarem diversos produtos para seus filhos, além da chance de produtores locais ofertarem seus produtos. A ideia, segundo ele, é que o evento faça parte do calendário anual da cidade, futuramente.

FEIRA BRASILEIRA DE GESTANTE E BEBÊ



Data: 17 a 22 de janeiro (quarta a domingo)

Horário: Quarta à sábado: 14h às 22h - Domingo: 10h às 20h

Local: MHall | Avenida Brasil, nº6955

Entrada franca

Produção: Marcelo Bonfante (32) 99120-6129