Projeto da obra de acesso a futura instalação da M. Dias Branco ainda é analisado pelo Estado

A construção do parque fabril da M. Dias Branco em Juiz de Fora ainda tem uma pendência. Para dar início à obra, a empresa precisa que o acesso entre a via pública e o terreno localizado na BR-040 seja concretizado. Durante a coletiva de imprensa, na qual a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) lançou nova ferramenta de atração de negócios, o chefe do Executivo municipal, Bruno Siqueira, afirmou que os projetos para execução da obra de acesso já foram encaminhados ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER/MG), onde são analisados.



“Estamos trabalhando com a opção que foi acordada com o governo do Estado, que a obra seja realizada pelo DEER. Caso não seja por essa via, nós temos o mecanismo por meio da lei de incentivo em que a própria empresa, se for de interesse dela, faça este investimento e posteriormente tenha o retorno deste investimento através do ICMS [Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços] futuro”, disse Bruno.



Questionado sobre se a cidade pode ser prejudicada caso a empresa desista do negócio devido a demora, o prefeito afirmou que os executivos permanecem otimistas. “Nas últimas conversas que tivemos, eles estão otimistas por fazer esse empreendimento em nossa cidade devido a todas as características que podem ser encontradas em nosso novo site”, ponderou o chefe do Executivo municipal. “Essas particularidades fizeram com que uma das maiores empresas do país e a maior empresa de massas e biscoitos da América Latina escolhesse Juiz de Fora para realizar o seu investimento, que hoje sem dúvida é um dos maiores do Estado. Investimento avaliado em aproximadamente R$500 milhões”, finalizou.