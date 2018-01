PJF lança site para atrair novos negócios ao município

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) lançou na tarde dessa terça-feira, 16, o site “Invista em JF”. A ferramenta tem o intuito de atrair investimentos para o município. “Juiz de Fora é uma das melhores cidades do país para se investir. Nós estamos bem colocados em diversos rankings nacionais. Nesse sentido, o site é um mecanismo para que possamos levar informações às pessoas que queiram trazer sua empresa para o nosso município e, consequentemente, aumentando a geração de emprego e renda em Juiz de Fora”, ressaltou o prefeito, Bruno Siqueira.



O site reúne, em um só local, todas as informações necessárias para auxiliar o setor produtivo no processo de tomada de decisão, como os aspectos relativos às condições geoconômicas e logísticas, disponibilidade de capital humano qualificado, oferta de serviços e um marco regulatório que reduz a carga tributária sobre a implantação de unidades produtivas na cidade. “Por meio do site, estamos aprofundando a divulgação dos nossos dados para empresários nacionais e internacionais”, afirmou o chefe do Executivo municipal. A ferramenta pode ser utilizada tanto em computadores quanto em celulares, pois se adapta aos dispositivos móveis, e possui versões em português e inglês.



A plataforma foi construída em parceria entre a Prefeitura, empresários locais, a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e agências de desenvolvimento. Bruno disse que a expectativa é que o site dê um retorno positivo ainda este ano. “Em 2018, o país começa a sair de uma crise e as empresas buscam elevar os seus investimentos. Com o site, mostramos que Juiz de Fora está preparada para receber novas empresas, novos empreendimentos. Sendo assim, melhoraremos os nossos índices de emprego e renda”, falou.



Para que essas informações cheguem às pessoas interessadas em investimento, o prefeito informou que a PJF fará parcerias com entidades para que elas auxiliem na divulgação da plataforma.



Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur), João de Matos, a plataforma facilitará a relação entre as empresas e o poder Público. “Atualmente, os empresários não querem procurar tanto. Mediante essa necessidade, resolvemos criar esse instrumento que compilasse todas as informações quanto a investimento na nossa cidade”, disse Matos. “As empresas, para escolher uma cidade, fazem uma pré-seleção e o importante é estar nesse grupo. A partir daí, faremos uma trabalho interno para mostrar a elas tudo que a cidade tem para atrair o investimento”, acrescentou o secretário sobre o trabalho que será realizado após o lançamento da ferramenta.



Além de atrair investimentos, a plataforma pode ser utilizada para outros tipos de negócio, como realização de eventos. “O site é fundamental para vender a imagem de Juiz de Fora. Por exemplo, se um organizador de eventos ou um membro de alguma entidade da cidade quiser trazer um evento para ser realizado aqui, podem usar as informações da plataforma”, esclareceu o secretário de Comunicação Social, Michael Guedes. “Assim, teremos retorno em outras áreas, como a rede hoteleira. Os participantes vem, aproveitam e consomem na cidade e o dinheiro fica aqui”, completou.



Se você quiser conhecer mais sobre a nova ferramenta da Prefeitura, acesse invistaemjf.pjf.mg.gov.br.