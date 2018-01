PJF intensifica vacinação para atingir meta de 95%

ATUALIZADA ÀS 16H32, EM 16/01/2018

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra a febre amarela, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) irá adotar algumas ações a partir desta sexta-feira, 19. A primeira delas é que as 63 Unidades Básicas de Saúde da cidade ficarão abertas durante o horário de almoço, das 11h às 13h, exclusivamente para a aplicação das doses de vacina contra esta doença. Com isto, a SS espera ampliar a adesão daqueles que têm o horário como dificultador para a medida de prevenção. O horário especial irá funcionar até o dia 2 de fevereiro.



É importante lembrar que o horário de quinta-feira, quando as UBS encerram as atividades assistenciais às 15h, para realização de reuniões internas, será mantido.



Outra medida adotada neste sentido é a realização do sábado especial de intensificação vacinal contra a febre amarela, dia 20. Neste dia, 66 postos de vacinação estarão abertos das 8h às 17h aplicando exclusivamente as doses contra a febre amarela. Além das 63 UBS, os departamentos de Saúde da Criança e do Adolescentes e do Idoso farão a vacinação. A novidade é que o posto do PAM Marechal será substituído pelo Espaço Cidadão, para melhor atender à população.



A orientação é de que os usuários cheguem nas unidades de saúde até as 15h, para garantir o atendimento com tranquilidade e o fechamento dos locais às 17h.



Podem se vacinar crianças a partir dos nove meses e adultos até 59 anos. Grávidas e idosos somente com avaliação e indicação médica. É necessário levar apenas o cartão de vacina e, caso o cidadão não o tenha, o mesmo poderá ser adquirido na própria unidade de saúde com apresentação do documento de identidade.



A Secretaria de Saúde segue orientação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde (OMS), que preconizam dose única contra a febre amarela para garantir a proteção pela vida toda.

MINAS GERAIS JÁ TEM 11 MORTES CONFIRMADAS PELA DOENÇA



Nessa segunda-feira, 15, foi confirmado, a partir de resultados laboratoriais liberados pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED), um novo caso de febre amarela silvestre no estado de Minas Gerais. O caso aconteceu no município de Goianá, na Regional de Saúde de Juiz de Fora, e teve evolução para óbito.



Até o momento são 12 casos confirmados de febre amarela silvestre em Minas Gerais no período 2017/2018, sendo que 11 evoluíram para óbito. Outros 34 casos continuam em investigação pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

Fontes: Assessoria PJF e Assessoria Secretaria Estadual de Saúde