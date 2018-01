PC registra aumento de prisões e apreensões de drogas na região

A Polícia Civil (PC) divulgou na tarde desta segunda-feira, 15, balanço referente ao número de operações, prisões e apreensões realizadas no ano passado pelo 4º Departamento de Polícia Civil de Juiz de Fora (4º DEPPC). A unidade abrange as Delegacias Regionais de Juiz de Fora, Ubá, Leopoldina, Muriaé e Viçosa, sendo responsável por 86 municípios da zona da Mata.



“Nós realizamos cerca de 380 operações, que resultaram no aumento de 28% no número de pessoas detidas e em 53% na quantidade de drogas apreendidas. Veja bem, quando estou falando em quantidade, não é peso, e sim o número de ações que resultaram em apreensão de entorpecentes”, ressaltou o chefe do 4º DEPPC, delegado Carlos Roberto da Silveira Costa.



Em 2017, 2.181 pessoas foram presas ou apreendidas pela Polícia Civil no âmbito do 4º Departamento. No ano anterior, foram registradas 1.703 prisões ou apreensões. Já em relação às ações que tiveram como resultado o confisco de drogas, o 4º DEPPC registrou 487 no último ano e, em 2016, 318.



Conforme o balanço, 30.574 procedimentos foram instaurados, 269 veículos apreendidos e 74 armas de fogo foram confiscadas em 2017. Segundo Costa, os veículos apreendidos, apontados pelo levantamento, eram utilizados para o tráfico de drogas e homicídios. Em 2016, foram 196 apreensões.



“Vou me reunir em breve com os delegados regionais. Temos como objetivo aumentar o número de operação e intensificar o combate ao roubo, tráfico de drogas e homicídios”, ponderou o chefe do 4º Departamento sobre as expectativas para 2018.



Entra as operações em destaque para o chefe do 4º DEPPC está a Rota 040, em parceria com a Polícia Militar (PM). A ação desmantelou um grupo envolvido com homicídios e tráfico de drogas na cidade de São João Nepomuceno.

DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA



De acordo com a delegada Regional de Juiz de Fora, Patrícia Ribeiro, só as ações da 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora (1ª DRPC) culminaram em 527 pessoas presas ou apreendidas. A unidade responde administrativamente por 18 delegacias, sendo que onze delas funcionam em Juiz de Fora e as demais estão em São João Nepomuceno, Bicas, Rio Novo, Matias Barbosa, Rio Preto, Lima Duarte e Mar de Espanha. A Delegacia Regional também possui os Núcleos de Atendimento ao Idoso e de Atendimento às Ocorrências de Maus-Tratos a Animais.



Entre as mais de 120 operações realizadas no município, a delegada destacou a ação que resultou na maior apreensão de drogas sintéticas da história de Juiz de Fora, que foi realizada no dia 9 de fevereiro de 2017, com apreensão de 22 mil pontos de LSD, 3.500 comprimidos de ecstasy e 1,6 quilos do princípio ativo dessa droga, conhecido como MD.

DEMAIS DELEGACIAS



Já entre as ações realizadas pela Delegacia Regional de Ubá, Costa destacou a operação “Abate Legal”, que ocorreu no final de maio e início de junho. A ação visava coibir o abate de animais e a comercialização clandestina de carne bovina e suína na região. Foram aprendidas quase quatro toneladas de carnes e mais de 40 cabeças de gado. Oito pessoas foram conduzidas à Delegacia e duas câmeras frias foram lacradas na ação.



Da Regional de Leopoldina, a ação destacada foi a “Operação Vera”, que foi deflagrada no dia 4 de agosto, tendo como principal objetivo coibir o tráfico de drogas em Além Paraíba e região. Foram apreendidos sete automóveis, quatro motocicletas; 3,5kg de cocaína, 5kg de maconha, R$9.600. Quatorze pessoas foram detidas.



Da ações realizadas pela 4ª Delegacia Regional de Muriaé, o chefe do Departamento destacou a operação “Juízo Final”, que tinha como finalidade desarticular organizações criminosas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e com homicídios no município.

A operação contou com mais de 90 agentes de polícia, 30 viaturas e teve o apoio do helicóptero “Carcará”. Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. Foram apreendidos oito automóveis e seis motos. Dentre os veículos, foram confiscados vários carros de luxo, entre eles, uma BMW avaliada em R$100 mil.



Da Regional de Viçosa, Costa destacou a operação “Efeito Colateral”. Os policiais cumpriram, durante a ação, 13 mandados de prisão, 22 de busca e apreensão e foram lavrados quatro autos de prisão em flagrante, sendo três por tráfico de drogas e um pelo crime de receptação. Os indivíduos presos são suspeitos de terem envolvimento com o tráfico de drogas.



Também foram apreendidos dez celulares, duas balanças de precisão, maconha, cocaína, diversos materiais utilizados para embalar entorpecentes, uma câmera de segurança, um gravador digital de monitoramento e 16 folhas de cheque.