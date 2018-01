Motorista é socorrido em estado grave após colisão na MG-116

Uma caminhonete Mitsubishi e um carro Gol colidiram na noite desse sábado, 13, na rodovia MG-116, no sentido Juiz de Fora a Bicas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos motoristas perdeu o controle do veículo e colidiu com o outro.



O motorista da Mitsubishi foi encontrado fora da caminhonete com múltiplas fraturas e desacordado. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) em estado grave. Já o outro condutor estava consciente e foi retirado do veículo pelos bombeiros e levado a UPA Norte.