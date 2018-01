TJMG espera ter o resultado da licitação do novo Fórum de Juiz de Fora em março

A expectativa do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) é que a vencedora do processo de licitação para contratar a empreiteira responsável pela obra do novo Fórum da Comarca de Juiz de Fora seja definida na primeira quinzena de março. O valor total máximo para a execução da obra é de R$82,46 milhões. A empresa vencedora terá cerca de dois anos e nove meses para entregar o prédio pronto, após assinatura do contrato.



Conforme o TJMG, 40 empresas estavam interessadas no empreendimento, e destas, 31 estão aptas e nove inabilitadas. O resultado, contudo, pode mudar porque o certame está na fase de finalização do julgamento de habilitação dos licitantes e, por isso, estão abertos os prazos para recurso. “É o momento da escolha das empresas que terão as propostas de preço abertas, porque cumpriram a qualificação técnica e atendem aos requisitos jurídicos. Nessa etapa, as empresas rejeitadas podem questionar a exclusão”, afirmou em nota o Tribunal.



O novo Fórum será construído no antigo Terreirão do Samba, ao lado da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). O empreendimento terá mais de 21 mil metros quadrados de área construída, divididos em sete pavimentos e, ainda, com 220 vagas de estacionamento.