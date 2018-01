Settra disponibiliza ônibus extras para evento na “Comunidade Resgate”

Para atender ao encontro “Cura a Minha Família, Senhor”, na “Comunidade Resgate”, no Bairro Floresta, a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), disponibilizará nesse domingo, 14, ônibus extras com destino à Fazenda “São Fidélis”. Serão oito horários com saída do Centro e seis do bairro. A linha 380 estará devidamente identificada como “Comunidade Resgate”, e será cobrada tarifa normal, no valor de R$3,10.

Saídas do Centro: 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas, 15 horas.

Saídas da “Resgate”: 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 13 horas, 14 horas.

Itinerário sentido Centro/Floresta: ruas da Bahia, Ângelo Falci e João Pessoa de Rezende, Avenida Francisco Bernardino, Rua São Sebastião, Avenida Presidente Getúlio Vargas, ruas Espírito Santo e Osório de Almeida, Avenida Francisco Valadares, Estrada União e Indústria, Trevo para Bicas, Avenida Doutor Francisco Alvares de Assis e BR-267.

Fonte: Assessoria