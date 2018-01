Bombeiros resgatam homem soterrado em obra no bairro Filgueiras

O Corpo de Bombeiros resgatou na manhã desta sexta-feira, 12, um homem de 38 anos que ficou soterrado após parte da terra ceder em uma obra, no bairro Filgueiras, localizado na zona Nordeste.

De acordo com os bombeiros, o homem e outros trabalhadores, realizavam a instalação de uma manilha em um condomínio no bairro. Durante o trabalho, parte da terra cedeu, fazendo com que o homem ficasse preso até a cintura.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, a vítima estava consciente e orientada. Ele foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), reclamando de formigamentos nos membros inferiores.