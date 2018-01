Primeira feira de adoção do ano será realizada nesta sexta-feira

Durante a primeira feira de adoção do ano, promovida pelo Canil Municipal, nesta sexta-feira, 12, das 10h às 15h, no Parque Halfeld, 30 animais, sendo 20 cães e 10 gatos, estarão disponíveis para adoção. A ação também conta com programação especial para crianças, com circuitos de brincadeiras e atividades recreativas. O intuito é incentivar a interação saudável entre pessoas e animais.



“Esperamos doar boa parte dos animais. Nas outras vezes que fizemos um evento como este, percebemos que as pessoas que não adotaram algum cão ou gato no dia, acabaram indo ao Canil nas semanas seguintes. Logo, esta também é uma chance de divulgarmos nosso trabalho e continuarmos doando animais após o evento”, afirma a gerente do Departamento de Controle Animal (Dcan), Miriam Neder.



Miriam explica que, além de Identidade, CPF e comprovante de residência, o interessado no animal deve praticar a posse responsável, ou seja, cuidar da alimentação, higiene, vacinação, castração e, o mais importante, não abandonar o bicho. “A princípio, as pessoas devem ter mais de 18 anos, ter consciência e gostar de animais. O local também precisa ser seguro, para que não haja fugas. Mas todos os perfis serão analisados. Outra observação será quanto à adaptação do animal ao espaço e aos habitantes da residência, sejam eles pessoas ou outros bichos”, lembra.



Juliana Neves foi uma das pessoas que se beneficiou com a ação. A adoção de uma “gatinha” supriu a carência da mãe. “A motivação veio porque eu sempre gostei muito de animais. Na infância, tive cachorro e depois um gato. Quando mudei da casa da minha mãe, senti muita falta, aí resolvi adotar”, diz.



Segundo ela, o processo de adoção foi bem simples. “Fui ao Canil visitar os animais e demonstrei interesse por ela. Eles fizeram minha ficha e coletaram meus dados para análise interna, que levou alguns dias. Depois disso, eles me ligaram e disseram que eu fui aprovada. Aí levei comprovante de residência e recebi as orientações para cuidar do animal”, conta Juliana. “O estado do animal era muito bom. Ela estava saudável, foi examinado antes de sair, e já tinha passado por exames no próprio Canil”, acrescenta.



Juliana aconselha outras pessoas a fazerem o mesmo, mas alerta que um conceito precisa ser praticado: a responsabilidade. “Tem que levar no veterinário, dar comida, banho e muito amor. Fazendo isso, com certeza, vai receber o amor dele. O Canil, mesmo sendo um local que oferece ótimos cuidados, não pode ser chamado de casa para os animais. A verdade é que eles merecem um lar”, diz.

DISQUE ADOÇÃO DE ANIMAIS



Um projeto de lei do vereador Marlon Siqueira (PMDB), que pretende criar um canal exclusivo para adoção responsável de cães e gatos, tramita pela Câmara Municipal. A ideia, segundo o parlamentar, é diminuir a quantidade de animais nos principais abrigos da cidade e facilitar para que o cidadão os leve para casa. “Tanto o Canil Municipal quanto a Sociedade Protetora dos Animais de Juiz de Fora abrigam grande número de animais. Juntos, eles comportam mais de 1.000, que também estão disponíveis para adoção. O projeto visa mudar essa realidade e disponibilizar animais para a população”, ressalta.



Em dezembro, o Canil doou cerca de 20 animais. Atualmente, são 520 abrigados. Interessados podem agendar visitas para conhecer os animais pelo telefone (32) 3690-3591. O atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 11h30 e das 13h às 15h30, na Rua Bartolomeu dos Santos, s/nº, no Bairro São Damião.