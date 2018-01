Juiz-foranos poderão parcelar o IPVA no cartão de crédito

ATUALIZADA ÀS 19H23, EM 10/01/2018

Os contribuintes juiz-foranos poderão efetuar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2018 de forma parcelada, por meio do cartão de crédito, em postos de atendimento autorizados pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). O valor pode ser dividido em até 12 vezes e podem ser utilizados até três cartões diferentes.



De acordo com o Detran-MG, o parcelamento é uma operação de crédito a ser contratada pelo cidadão junto às empresas credenciadas pelo órgão e estará sujeito a juros praticados pelo mercado. Os custos da operação variam conforme a opção de parcelamento escolhida e os valores serão informados ao contribuinte no momento da transação.



Em Juiz de Fora, cinco Centros de Formação de Condutores (ver relação abaixo) estão autorizados a realizar o parcelamento, bem como receber o pagamento de multas, impostos e outros débitos incidentes sobre veículos.



Os cidadãos devem emitir as guias com antecedência, no site da Secretaria de Estado de Fazenda, nas Repartições Fazendárias ou nas Unidades de Atendimento Integrado (UAI). No posto de atendimento, ele será orientado sobre o parcelamento e fará uma simulação dos valores. O serviço só será efetivado se o contribuinte estiver de acordo com a proposta.



O Detran-MG esclarece que a empresa credenciada realizará o pagamento dos débitos à vista para os cofres públicos, possibilitando ao cidadão regularizar a situação do veículo.

Unidades credenciadas para parcelamento de débitos incidentes sobre veículos em JF

- CFC INICIAL LTDA

Rua Santa Rita, nº177, Centro.

Tel: (32) 3214-8813

- CFC CASCATINHA LTDA

Avenida Deusdedith Salgado, nº1226, Teixeiras.

Tel: (32) 3082-5158

- CFC DELGADO E FILHOS LTDA

Avenida Doutor Simeão de Faria, nº1340, São Judas Tadeu.

Tel: (32) 3222-2381

- CFC MCM LTDA

Rua Dom Silvério, nº216, Passos.

Tel: (32) 3232-1616

- CFC BRASILIA

Rua Espírito Santo, nº662, Centro.

Tel: (32) 3215-0044