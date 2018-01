Pesquisa aponta variação de até 283% no preço de materiais escolares em JF

Com o intuito de orientar o consumidor nas compras de material escolar, a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/JF), da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), realizou pesquisa de preços entre 28 de dezembro de 2017 e a última quinta-feira, 4. Foram visitadas cinco papelarias da cidade e registrados e analisados 106 itens.



“O mesmo produto, da mesma marca e modelo, pode ser encontrado em papelarias com preços bastante distintos. Por isso a pesquisa é fundamental para gastar menos e, ainda, promover a comercialização de materiais escolares com preços justos, sem abusividade”, diz o superintendente em exercício do Procon, Oscar Furtado.



O item com maior diferença de preço foi a borracha látex (branca) Faber Castell, que custa entre R$0,60 a R$2,30, variação de 283,33%. Já o caderno universitário, capa dura, espiral, 200 folhas, dez matérias, TX, manteve o preço de R$24,50. Na pesquisa do Procon/JF, o consumidor também tem acesso a um comparativo entre os menores e os maiores preços praticados pelas papelarias visitadas.

Fonte: Assessoria