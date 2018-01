Festival de cinema "Filmes da Estação" recebe inscrições

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do festival de cinema Filmes da Estação, que será realizado no Museu Ferroviário, na Avenida Brasil, nº 2001, nos dias 4 e 6 de maio. O cadastro é gratuito e pode ser feito no site www.filmesdaestacao.com.br até o dia 25 de fevereiro. Junto da ficha de inscrição, os interessados devem disponibilizar os curtas nos formatos MOV ou MP4 Codec H264, no próprio endereço.

Para concorrer, os filmes precisam ter duração máxima de 20 minutos e serem produzidos a partir de janeiro de 2016. Não há limites para inscrição das obras, desde que elas tenham temáticas livres e sejam desenvolvidas por produtores brasileiros. As produções serão submetidas à avaliação de uma curadoria convidada, com resultado sendo divulgado até 10 de abril, podendo ser prorrogado a critério da organização do festival.

O júri oficial do evento premiará os curtas nas seguintes categorias: Troféu Estação para Melhor Filme, Troféu Estação para Melhor Direção e Prêmio Especial do Júri. O público também poderá escolher, por meio de votação, o melhor filme, que receberá o Troféu Estação de Melhor Filme - Júri Popular.

PRIMEIRA EDIÇÃO

A primeira edição do festival ocorreu em 2015 e contou com 611 filmes inscritos, de produtores de todo o país. A programação final, composta por 57 curtas-metragens, foi exibida em quatro mostras: Estação, Xangai, Extra e Trenzinho. As duas primeiras transformaram a Praça da Estação em um cinema a céu aberto, tendo como paredes o conjunto arquitetônico considerado a porta de entrada do município no século XIX.

“O festival surgiu como opção para trazer curtas brasileiros contemporâneos para a cidade. A primeira edição foi uma surpresa. Não esperávamos os mais de 600 inscritos. Me recordo que os dias estavam frios, mas isso não desanimou as pessoas que prestigiavam o espetáculo”, revela o produtor do evento, David Azevedo.

Financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, mantida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) através da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), o evento tem o propósito de dar visibilidade para os novos produtores. “É muito importante para quem está começando, ter um filme exibido. É a oportunidade de participar do festival e perceber a reação do púbico, seja ela negativa ou positiva”, reforça Azevedo.