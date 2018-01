Alunos da UFJF organizam cursinho popular preparatório para o Enem

Vem aí a segunda edição do curso Garra, projeto criado por alunos da Faculdade de Medicina (Famed) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), direcionado para a preparação de jovens e adultos em situação de vulnerabilidade socioeconômica que desejam ingressar no ensino superior através do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Atualmente, a iniciativa também conta com voluntários de diversos cursos da instituição, que auxiliam na preparação de candidatos ao Exame. “Todos os envolvidos no Garra acreditam na mudança através da educação. Assim, adentrar no ensino superior apresenta-se como um caminho nessa jornada, e para pessoas vulneráveis socioeconomicamente este é um passo difícil, por isso a necessidade do apoio do Garra”, diz a diretora de Comunicação e Publicidade do projeto, Letícia Lanna.



As inscrições para o processo seletivo de 2018 foram abertas nesta terça-feira, 9. Estudantes que já concluíram o ensino médio ou que estão matriculados no último ano em escolas públicas estão aptos a participar. Cerca de 70 vagas serão oferecidas. Durante a seleção, os alunos serão submetidos à prova diagnóstica, prevista para ser aplicada no dia 3 de fevereiro, e a uma entrevista na semana seguinte. O resultado final deve sair no dia 9 de fevereiro.



As matrículas serão realizadas de forma presencial, em dias e horários que serão informados posteriormente aos candidatos. O curso é gratuito e vai de fevereiro até a realização do Enem. Os estudantes receberão auxílio sobre o material que é exigido no Exame, além de apoio para se prepararem para a prova, como monitores e orientações nos planos de estudo.



Os interessados podem ter acesso a mais informações sobre o projeto pela página no Facebook.