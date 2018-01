Prefeitura recebe devolução de mais de R$3 milhões da Câmara Municipal

Cerca de R$3 milhões foram devolvidos aos cofres da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) pela Câmara Municipal nesta segunda-feira, 8. A devolução simbólica de R$3.160.000 foi realizada pelo presidente do Legislativo, vereador Rodrigo Mattos, no gabinete do prefeito Bruno Siqueira. O chefe do Executivo agradeceu o esforço da Câmara, destacando as emendas parlamentares durante o último ano, destinadas à área da saúde, setor que receberá a verba agora devolvida: “Estes recursos serão muito importantes para a cidade, e reforçarão nosso trabalho, de sempre buscar o melhor para Juiz de Fora”.



Para o presidente da Câmara, esta economia “foi fruto de planejamento feito pela Mesa Diretora e da consciência dos vereadores, que entenderam o momento difícil que a cidade vive, além de sabermos que o recurso vai ser investido de forma correta”.



O ato simbólico também teve a presença dos vereadores Luiz Octávio ‘Pardal’, José Márcio ‘Garotinho’ e Marlon Siqueira, além dos secretários de Comunicação Social, Michael Guedes, de Governo, José Sóter de Figueiroa, e do adjunto de Governo, Paulo Gutierrez, além da imprensa.

Fonte: Assessoria