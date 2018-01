PJF divulga primeiras chamadas de aprovados em processo seletivo para contratação de professores

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) divulgou as primeiras listas de convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo para contratação de professores para atuação no ano letivo de 2018 (Editais nº 336 e 337). As contratações começam nesta terça-feira, 9, no Centro de Formação do Professor (Avenida Getúlio Vargas, 200, Centro).



Às 8h30, deverão comparecer os professores de biologia, filosofia, espanhol, física e química, conforme a chamada publicada aqui. Os professores de informática deverão comparecer nos horários estipulados na listagem deste link. Às 14h30, no mesmo local, deverão comparecer os docentes de braile, intérprete de libras, libras surdos e libras ouvintes, que também podem verificar a chamada aqui. A fase de chamadas deverá ocorrer durante todo este mês, e os candidatos devem acompanhar as publicações no "Atos do Governo" ou na seção "Contratação temporária", no site da PJF.

Fonte: Assessoria