Secretaria de Saúde divulga ações após macaco ser encontrado morto no Vitorino

Um macaco foi encontrado em avançado estado de decomposição no último sábado, 6, no bairro Vitorino Braga, localizado na zona Leste. Este é o segundo primata encontrado morto em Juiz de Fora neste início de ano.

Assim que foi informada, a Secretaria de Saúde enviou equipe ao local e recolheu o animal, que se encontrava em avançado estado de decomposição. Por este motivo, não foi possível a retirada de amostra para análise das causas da morte, sendo o animal descartado no aterro sanitário, conforme as regras sanitárias.

Independentemente disto, a Secretaria de Saúde informou que adotará todos os procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde em casos como este, como a intensificação da vacinação em uma área de 1 km da região e com a aplicação de inseticida através de UBV no raio de 150 metros do local. As ações devem começar nesta terça-feira, 9.

A secretaria recomenda que os moradores da região que ainda não foram vacinados devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, pois todas estão abastecidas com a vacina.

A secretaria reforça que quase 90% do público alvo da vacinação (a partir dos 9 meses e até 59 anos de idade) já estão imunizados desde a última campanha e que uma única dose da vacina já garante a proteção para toda vida.

Lembrando que nesta semana, 4 postos extras de vacinação estão disponíveis para a população, conforme informações no link.

O primeiro macaco morto em 2018 foi encontrado nas dependências do Parque do Museu Mariano Procópio na quarta-feira, 3. A Prefeitura de Juiz de Fora interditou o local e tomou as demais providências necessárias.