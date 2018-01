Prefeitura vai instalar mais 15 câmeras de monitoramento do trânsito

A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora lançou nesta sexta-feira, 5, por meio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), um edital de chamamento público para empresas interessadas em atuar na ampliação do Sistema de Monitoramento por Câmeras do Centro de Controle e Monitoramento de Transporte e Trânsito da SETTRA (Secretaria de Transporte e Trânsito).

A chamada pública ocorrerá no dia 24 de janeiro e visa, como um dos objetivos, a instalação de 15 novas câmeras de monitoramento na cidade. O edital, que apresenta todos os documentos necessários para participação das empresas, além de condições para participação, responsabilidades, dentre outros quesitos, pode ser encontrado neste link.

A finalidade das novas câmeras será atender às necessidades de melhoria na operação, no controle, na fiscalização e nas informações sobre o sistema de trânsito e do transporte coletivo urbano no município. Busca-se a fiscalização dos pontos de estrangulamento de trânsito da cidade, a fim de dar maior fluidez além de recolhimento de informações a fim de estudos sobre a gestão da mobilidade pelas autoridades.

As câmeras serão instaladas nos seguintes pontos:

- Av. Andradas X Engº Moraes Sarmento

- Av. Andradas X Rua Barão de Cataguases

- Av. Andradas X Rua Mariano Procópio

- Av. Br. Rio Branco X Rua Santa Rita

- Av. Brasil X Rua Tereza Cristina

- Av. Olegário Maciel X Benjamin Constant

- Av. Olegário Maciel X Espírito Santo

- Av. Paracatu X Av. Br. Rio Branco

- Av. Pres Juscelino Kubitschek X Rua Tomáz Gonzaga

- Av. Pres. Itamar Franco X Av. Dr. Paulo Japiassú Coelho

- Av. Pres. Itamar Franco X Rua Chanceler Oswaldo Aranha

- Av. Getúlio Vargas X Rua Mister Moore

- Rua Bernardo Mascarenhas x Rua Gen. Gomes Carneiro

- Rua Mariano Procópio x Av. Rui Barbosa

- Rua Santo Antônio X Rua Halfeld

O prazo para início da operação do sistema será de até 60 (sessenta) dias contados a partir da assinatura do Termo de Parceria, quando a contratada apresentará cronograma de implantação do Sistema de Monitoramento nos locais previstos neste Edital. O prazo de execução dos serviços será de 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do Termo de Parceria, podendo ser prorrogado.