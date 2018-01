Chuvas deverão continuar durante os próximos dias em Juiz de Fora e região

O final de semana e início da próxima semana devem se manter com chuvas e temperaturas amenas em Juiz de Fora e região. As informações são do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTC), ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (INPE).

As médias poderão variar entre mínimas de 18°C e máximas de 26 °C. A umidade relativa do ar fica entre as faixas de 48% a 96%.

A semana, que contou com uma variação repentina na temperatura e clima, queda nos termômetros e chegada de chuvas, será finalizada com dias nublados e probabilidade de novas precipitações.

Neste sábado, 6, são aguardadas muitas nuvens com curtas aberturas e chuvas localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia.

Já no domingo, 7, o dia também ficará nublado, mas com chances menores de precipitação. Entretanto, elas ainda poderão ocorrer e vir acompanhadas de trovoadas

Alerta Amarelo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou nesta sexta-feira, 5, um aviso de Alerta Amarelo para diversas regiões de Minas Gerais, dentre elas, Zona da Mata, Triangulo Mineiro/Alto Parnaíba, Central Mineira, Vale Do Rio Doce, Jequitinhonha, Metropolitana De Belo Horizonte, Campo Das Vertentes De Minas, Norte Mineiro, Oeste Mineiro, Sul/Sudoeste Mineiro, Noroeste Mineiro.

O Alerta Amarelo representa chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Alguns cuidados devem ser tomados durante este período:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).