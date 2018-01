PJF disponibiliza mais três postos extras para vacinação contra a febre amarela

A partir de segunda-feira, 8, serão disponibilizados mais três postos extras de vacinação contra a febre amarela na região do Museu Mariano Procópio, onde um macaco foi encontrado morto. O objetivo é agilizar a imunização daqueles que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina e garantir a segurança dos juiz-foranos. Portanto, além do posto no Centro Cultural Dnar Rocha, equipes da Secretaria de Saúde estarão no pátio do Bahamas Manoel Honório, do Bretas Santa Terezinha e na Igreja Quadrangular do Bairro Democratas (Rua Rafael Zacarias, nº65). Os postos funcionarão das 8h30 às 16h até sexta-feira, 12.



A medida foi adotada para ampliar ao máximo a cobertura vacinal contra a doença, que já atingiu os 90% no ano passado. A ação acontecerá depois de a Prefeitura já ter cumprido as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), com vacinação porta a porta e bloqueio com aplicação de inseticida de ultrabaixo volume (UBV) na área próxima ao local onde o animal foi encontrado.



Além desses postos extras, as outras 66 unidades - incluindo 63 UBSs, PAM Marechal e os departamentos de Saúde do Idoso e da Criança e do Adolescente - continuam aplicando a vacina normalmente. Quem já se vacinou em algum momento na vida não precisa tomar nova dose. Crianças a partir de 9 meses de vida e pessoas até 60 anos devem ser vacinadas. Idosos e gestantes devem ter orientação médica para se imunizar.

Fonte: Assessoria

