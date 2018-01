Homem fica preso às ferragens após Fusca bater em mureta no Filgueiras

Um homem ficou preso às ferragens de um Fusca após o veículo bater em uma mureta, em frente à uma residência, na estrada entre os bairros Grama e Filgueiras, região Nordeste de Juiz de Fora, na tarde desta sexta-feira, 5.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e com suspeita de lesão no membro inferior direito. Após ser socorrido, o homem foi conduzido ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



Ainda conforme informações dos bombeiros, um outro homem também estava no veículo. O estado de saúde dele não foi informado, mas o Corpo de Bombeiros confirma que não houve nenhum óbito.