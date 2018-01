Hemominas reforça importância de doar sangue no início do ano

O início de um novo ano é uma época difícil para os hemocentros. Com o período de festas e viagens, as doações diminuem, enquanto o número de pessoas acidentadas que necessitam de cirurgias aumenta. “É um fator inevitável. Devido ao fim do período letivo das crianças e o início das férias, os doadores tendem a viajar e não comparecem às doações. É o chamado ‘efeito dezembro’, com o qual convivemos todos os anos. Com a proximidade do Natal, as pessoas ficam focadas nas festas de fim ano e o estoque acaba abaixando”, explica Rosani Martins, integrante da equipe de Captação de Doadores da Fundação Hemominas em Juiz de Fora.

Mesmo com a cidade um pouco vazia, o resultado dos quatro primeiros dias de 2018 surpreendeu a equipe de Captação, ainda mais pelo tempo instável que prevalece na cidade. “Temos uma meta de 160 visitas por dia, e que ao menos 110 dessas pessoas possam doar. Por mais que as pessoas estejam curtindo suas férias, o resultado recente nos surpreendeu. Foram mais de 100 pessoas que nos visitaram nos últimos dias. Logicamente, estamos em alerta, mas felizes pelo que aconteceu”, diz Rosani.

Ainda assim, a fundação convida mais pessoas a se tornarem doadores. “O apelo é que as pessoas coloquem a solidariedade na veia e doem sangue, evitando que o estoque abaixe. É importante lembrar que atendemos não só Juiz de Fora. São mais de 50 hospitais das 27 cidades da região que precisam de doadores”, frisa.

A rotina apertada costuma atrapalhar o técnico em eletrônica Claudio Roberto, que desde 1992 é doador. No entanto, ele afirma que ainda neste mês comparecerá ao hemocentro. “Creio que irei doar o mais breve possível. É uma sensação muito boa de ajudar o próximo e cumprir o meu dever”, ressalta.

Para se tornar doador, o voluntário precisa ter mais que 50Kg, não ter contraído hepatite após os 11 anos de idade, apresentar documento de identidade com foto, além de passar por avaliação médica. A faixa etária é de 16 a 69 anos, sendo que entre 16 e 18, o doador deverá estar acompanhado de um responsável ou ter autorização oficial. Entre 60 e 69 anos, somente a pessoa que já tiver doado anteriormente pode doar.