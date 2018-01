Colégio João XXIII lança editais para sorteio de vagas

O Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) lançou dois editais para sorteio de vagas para o ano letivo de 2018. São 22 vagas remanescentes para o ensino regular, fundamental e médio, e 110 vagas para o curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Veja os quadros abaixo.



A inscrição para as vagas do ensino regular deve ser feita eletronicamente pelo site do colégio, de 6 a 22 de janeiro. Dentro do mesmo período, é preciso pagar a taxa de inscrição, no valor de R$38, gerada no próprio site. No período de 30 de janeiro a 2 de fevereiro, o participante deve acessar o site novamente para imprimir o cartão com o número para o sorteio, que acontece no colégio, no dia 3 de fevereiro, sábado, em horários determinados de acordo com a série do candidato.



Já a inscrição para as vagas do EJA é gratuita e deve ser feita de 8 a 26 de janeiro de 2018, das 18h30 às 21h, na secretaria do João XXIII. O sorteio acontece no dia 29 de janeiro, segunda-feira, às 19h, no próprio colégio.



Em ambos os casos, é indispensável a presença do responsável e/ou do candidato no sorteio, munido dos documentos previstos pelos editais. As informações para a matrícula dos contemplados também estão disponíveis nos editais.

QUADRO DE VAGAS ENSINO REGULAR

QUADRO DE VAGAS EJA

Fonte: Assessoria