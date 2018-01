Cadastro obrigatório para atividades ligadas ao Carnaval 2018 está na reta final

Interessados em organizar atividades ligadas ao carnaval de 2018 tem até o próximo dia 12 para se cadastrar. A inscrição no Edital de Solicitação de Apoio e Alvará é gratuita e obrigatória para quem pretende lançar nas ruas blocos, bandas e promover bailes e festas. O cadastro deve ser feito no Espaço Cidadão JF, na Avenida Rio Branco, nº2.234, Parque Halfeld, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O edital completo está disponível no Departamento de Cultura da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), no Espaço Cidadão JF e no site da Prefeitura (www.pjf.mg.gov.br). Nos endereços é possível conferir a documentação necessária, além do formulário e do requerimento específicos, que também deve ser apresentado no momento da inscrição.

“Qualquer atividade em espaço público, seja ela em praça ou na rua, precisa ter autorização. Através do edital é que conseguimos, junto às entidades da Prefeitura, Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros (CB), preparar a cidade para receber as ações que acontecem no período”, afirma Giovana Bellini, produtora cultural do Departamento de Cultura da Funalfa.

Os posicionamentos da Comissão de Carnaval, que conta com membros das secretarias de Governo (SG), de Transporte e Trânsito (Settra), de Atividades Urbanas (SAU), da Funalfa, da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), além da PM e do CB, serão expedidos semanalmente e afixados no painel da Funalfa até o dia 25 de janeiro. Já a partir desta quinta-feira, 4, eles podem ser conferidos.

Dentre outros fatores, a comissão está avaliando os pedidos considerando a disponibilidade financeira da Prefeitura; a relevância cultural e comunitária do evento; a natureza e a localização do mesmo; a necessidade de alteração de trânsito e tráfego; o impacto no funcionamento da rotina e no cotidiano da cidade; a proximidade com hospitais, escolas, bens tombados e outros e a previsão de público e histórico da realização do evento em anos anteriores.

MOVIMENTO DEVE AQUECER ECONOMIA

Mesmo após a Liga das Escolas de Samba (Liesjuf) anunciar que o carnaval de 2018 não terá os desfiles competitivos das escolas de samba nem eleição da rainha e das princesas para a corte da folia, e o superintendente da Funalfa, Rômulo Veiga, afirmar, durante audiência pública realizada em dezembro, que o município ainda não dispõe dos recursos necessários para financiar o evento, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares de Juiz de Fora (SHRBSJF) acredita que as festividades de rua podem contribuir para aquecer o setor.

“O carnaval de rua é importante. Por ser uma tradição, ele consegue trazer pessoas para a cidade. Sabemos que a rede hoteleira não sofre grande impacto, mas bares e restaurante sim. Certamente que algumas situações, como o despreparo da cidade para acompanhar o crescimento da população e principalmente das atividades que fazem parte da época, dificultam o desenvolvimento, mas acreditamos que vamos colher bons frutos no próximo ano”, afirma o coordenador executivo do SHRBSJF, Rogério Barros.