Procura por “corpo ideal” registra aumento na procura das academias em JF

Nos últimos anos, cresceu o número de pessoas que aderiram à prática de exercícios físicos, em especial, aquelas que optaram por ingressar em uma academia. O estudo Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), realizado pelo Ministério da Saúde e divulgado em abril de 2017, mostrou que em seis anos a prática de exercícios entre jovens de 18 a 24 anos cresceu mais de 7%, saltando de 30,3% em 2009 para 37,6% em 2016.



Depois da maratona de festas e dos exageros gastronômicos de fim de ano, a procura pela boa forma física aumenta ainda mais. “[O aumento] é bem comum. A procura já começa no mês de setembro, quando a temperatura aquece. Mas em janeiro, esse número é ainda maior. Claro que isso tem a ver também com a proximidade com Carnaval, que é um momento em que todo mundo que estar bonito”, afirma a professora e sócia da Gymnasium Academia, Renata Lopes de Oliveira.



No primeiro dia útil de 2018, Renata conta que a academia registrou recorde na quantidade de pessoas que visitaram e se matricularam. O grande problema, segundo ela, é que o registro nem sempre é sinônimo de presença e perseverança. “Os alunos costumam vir até março, mas em abril já estão saindo, por conta das baixas temperaturas da temporada de inverno”, diz.



O primeiro passo, de acordo com a professora, é sair de casa. “Quando a pessoa procura uma academia existem 50% de chance de ela começar a praticar uma atividade física. Os três meses iniciais são decisivos. Se ela for determinada, poderá colher frutos no futuro e atingir seus objetivos”, ressalta.



Motivada pelas promessas de ano novo, a estudante Helen Marchi, de 28 anos, pretende incluir os exercícios em sua rotina, já em fevereiro. Após um longo período de três anos de muitos treinos, ela precisou interromper as atividades físicas para se dedicar ao trabalho e aos estudos. “O meu objetivo é organizar meus horários e voltar para academia. Além de ficar em forma e manter uma boa saúde, o treino me ajudava a dormir melhor e acordar ainda mais disposta. Porém, hoje, tenho ficado muito mais cansada, sensação que não sentia antes”, recorda.



Na academia Estação Fitness, em que o gerente administrativo Dante Sarmento trabalha, os alunos aplicados já voltaram aos treinamentos. “A gente procura atender a um público que varia de 14 a 90 anos. O pacote básico inclui a musculação e aulas aeróbicas. Apenas boxing, spinning, muay thai e capoeira são pagos a parte”, explica. Sarmento também alerta que a prática exige alguns cuidados. “O aconselhável é procurar um cardiologista para ver se existe alguma restrição de atividades físicas, e ter o acompanhamento de um nutricionista que irá auxiliar na dieta e fazer a reeducação alimentar”, orienta.